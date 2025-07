Edilizia, in calo i permessi per costruire

ROMA (ITALPRESS) - In calo i permessi per costruire in Italia, sia nel comparto residenziale che industriale e commerciale. Secondo le stime dell’Istat, nel primo trimestre del 2025 c’è stato un forte calo delle autorizzazioni delle abitazioni, sia per numero, con un -10,2%, che per superficie, con un -7,2%. Anche per l'edilizia non residenziale il calo è a doppia cifra, con -11,4%. Nel primo trimestre dell'anno, la stima del numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali, al netto della stagionalità, è pari a 11.958 unità; la superficie utile abitabile, è di circa 1,06 milioni di metri quadrati, mentre quella non residenziale si attesta poco al di sopra dei 2,25 milioni di metri quadrati. Nel trimestre il settore residenziale perde circa un quinto su base annua, mentre la superficie dei fabbricati non residenziali diminuisce del 10,5% nel confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente. sat/azn