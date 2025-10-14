ROMA (ITALPRESS) – Questa mattina alla Camera dei Deputati presso la Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) presieduta dall’Onorevole Mauro Rotelli nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 On. Santillo e C. 2332 On. Mazzetti, recanti delega al Governo per l’aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia, si è tenuta l’audizione di FIAIP nella quale il Presidente Nazionale Fabrizio Segalerba e il Past President Nazionale Gian Battista Baccarini hanno illustrato una serie di proposte orientate a rafforzare l’efficacia dei provvedimenti in esame.

Quattro sono state le proposte attenzionate: prevedere che i Comuni debbano sempre consentire il cambio di destinazione d’uso da uffici ad abitazioni, anche in assenza di opere edilizie e senza applicazione di oneri comunali, con l’unica condizione che siano rispettati i requisiti igienico-sanitari e i parametri di abitabilità; semplificare e digitalizzare anche le procedure operative pubbliche di accesso agli atti presso gli uffici tecnici comunali al fine di agevolare le verifiche edilizio-urbanistiche degli immobili con la previsione di una piattaforma unica nazionale, interoperabile con i sistemi catastali e urbanistici locali; si è puntualizzato come l’introduzione del Fascicolo del Fabbricato quale “libretto Casa”, contenente la storia documentale dell’immobile, sia una misura positiva a condizione che venga introdotta progressivamente e senza costi per i cittadini, tramite strumenti digitali pubblici e con la previsione di un cofinanziamento statale e comunitario; infine si è proposto l’estensione della garanzia pubblica Consap anche agli imprenditori edili operanti nel settore ERP ed ERS eliminando l’onere della gestione a carico delle imprese costruttrici, riducendo, in tal modo, il rischio d’impresa per chi realizza progetti di edilizia abitativa sociale, incentivando gli investimenti privati in un settore strategico per il Paese.

“Sono tutte proposte – dichiara Fabrizio Segalerba, Presidente Nazionale FIAIP – esclusivamente orientate a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche nell’ottica di attenuare l’emergenza abitativa, oltre a determinare una maggiore certezza operativa per professionisti, imprese e cittadini, contribuendo ad agevolare la dinamicità virtuosa del mercato immobiliare e di chi, come noi agenti immobiliari, vi opera professionalmente”.

– foto ufficio stampa Fiaip –

(ITALPRESS).