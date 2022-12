La continua crescita e la rapida evoluzione del settore delle costruzioni e real estate è stato al centro del dibattito in occasione dell’evento di lancio del primo Hub multimediale di Economy Group interamente dedicato alla filiera industriale e di servizio dell’abitare e del vivere nelle città e nelle imprese. Obiettivo, condiviso con varie specifiche, da tutti gli interlocutori: riuscire a “fare sistema” in un mondo tradizionalmente frammentato e disorganico eppure tutto convergente verso interessi comuni. L’evento inaugurale dell’Hub che si è tenuto quest’oggi a Palazzo Regione Lombardia ha visto la presenza del sottosegretario all’Economia Federico Freni, del presidente Assoimmobiliare Silvia Rovere, del vicepresidente Anci Ciro Buonajuto, nonché dell’assessore alla Casa e Housing Sociale Regione Lombardia Alan Christian Rizzi. Nel corso dell’evento si è parlato di urbanistica, progettazione, infrastrutture, edilizia, residenze, energia, sostenibilità e in particolare del mondo dell’immobiliare innovativo, che con i suoi fattori abilitanti – dalla tecnologia, digitale e non, alla finanza – si definisce sempre di più come la dimensione nella quale devono prendere forma le nostre idee sul futuro. Un’indagine presentata in anteprima da Mario Abis sociologo e presidente di Makno ha fotografato i fabbisogni e attese degli italiani e dei giovani in relazione ai nuovi modi di abitare. L’indagine è pubblicata sul numero di edicola di Economy. Il nuovo format crossmediale di Economy Group è completo di numerose iniziative, eventi esclusivi, analisi e contenuti autorevoli nato per valorizzare il knowhow, le tecnologie, le innovazioni e i servizi delle aziende della filiera dell’Edilizia, Costruzioni & Real Estate con l’obiettivo di sostenere gli investimenti del settore e le opportunità offerte dal Pnrr. Ideato dalla Divisione Content Factory di Economy Group sotto la guida di Sergio Luciano e con il coordinamento di Fernanda Rossetti, il nuovo Hub si avvale del contributo di importanti Partner istituzionali e della collaborazione di numerose aziende sponsor, ed è articolato in una pluralità di iniziative e servizi. Lo speciale crossmediale di Economy Group, è stato progettato per diventare anche una community e uno spazio di visibilità permanente per dare voce ai protagonisti e alle best case che stanno delineando le nuove frontiere del settore. All’interno dell’Hub verranno proposti e condivisi nel corso dei prossimi mesi analisi di scenario, ricerche di mercato, approfondimenti, white paper, case study, nuovi modelli di business, webinar, eventi, iniziative di formazione e orientamenti su un settore in continua trasformazione.

