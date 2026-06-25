Home Video News esteri Edi Rama “Il processo per l’ingresso dell’Albania nell’Ue è inarrestabile”
Edi Rama “Il processo per l’ingresso dell’Albania nell’Ue è inarrestabile”
TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) - Dall'ingresso dell'Albania nell'Unione europea all'accordo con l'Italia sui migranti, fino alle polemiche interne sul progetto turistico contestato dal movimento "Flamingo Revolution". Il Primo Ministro della Repubblica d'Albania, Edi Rama, in una intervista in esclusiva di Anna La Rosa per l'Agenzia Italpress, affronta i principali dossier politici che riguardano Tirana e il suo rapporto con l'Europa. abr/gtr (Intervista di Anna La Rosa)