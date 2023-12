Edenred, ecco come il digitale ha cambiato il welfare aziendale

ROMA (ITALPRESS) - "Sicuramente il welfare oggi sta cambiando per due motivi. Il primo è che tutta la trasformazione digitale porta i nostri servizi all'interno del mobile: rispetto a cinque anni fa, quando l'accesso ai servizi era su un desktop davanti al nostro pc, oggi le soluzioni digitali permettono di semplificare e portare dei contenuti a disposizione del cliente in mobilità e nel momento in cui vuole avere accesso ai servizi. Oggi il welfare è una piattaforma che si è allargata moltissimo, questo fa sì che ci siano all'interno molti più servizi spesso integrati in modo digitale, senza essere operati direttamente da noi, mentre noi diventiamo come un marketplace". Lo ha detto in un'intervista all'Italpress Fabrizio Ruggiero, CEO di Edenred Italia, società specializzata in soluzioni e servizi che semplificano il mondo del lavoro per le aziende. fsc/mrv