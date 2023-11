LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Il primo concerto a Malta dell’artista internazionale Ed Sheeran è previsto per il 26 giugno, a Tà Qali. I successi in vetta alle classifiche di Ed Sheeran gli hanno fatto guadagnare un posto speciale nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo.

Secondo gli organizzatori, questo concerto sarà l’occasione per i fan di testimoniare dal vivo il suo incredibile talento, con una performance che si preannuncia indimenticabile.

Gli organizzatori hanno anche espresso la loro emozione nel portare questo grande talento a Malta, così come la convinzione che questo concerto sarà un evento fondamentale.

L’evento è supportato da Visit Malta e dal Ministero del Turismo, sottolineando l’importanza di questo concerto nel mostrare l’attrattiva culturale e di intrattenimento di Malta su un palcoscenico globale.

Il Ministro del Turismo Clayton Bartolo ha dichiarato che il concerto di Ed Sheeran è una testimonianza che Malta è diventata un punto fermo per tutti gli artisti di tutto il mondo.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

