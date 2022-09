Economia circolare, da Enel stage retribuiti grazie a sei challenge

Stimolare i giovani a elaborare idee e proposte innovative per rispondere alle sfide dell’economia circolare e contribuire alla costruzione di un futuro migliore. E' questo l’obiettivo delle sei challenge lanciate da Enel, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche giovanili della presidenza del Consiglio. fsc/abr/gsl