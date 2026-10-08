Econom Italia pianta 200 alberi in provincia di Torino nel primo agriasilo d’Italia

MILANO (ITALPRESS) – Econocom Italia ha messo a dimora 200 alberi insieme a zeroCO2 presso La Piemontesina di Chivasso, in provincia di Torino, il primo agriasilo d’Italia nato all‘interno di un’azienda agricola. Un’iniziativa che unisce attenzione all’ambiente, valorizzazione del territorio e coinvolgimento delle persone, contribuendo a rendere ancora più verde uno spazio dedicato alla crescita e all’apprendimento dei bambini a contatto con la natura.

Alla giornata hanno partecipato collaboratrici e collaboratori di Econocom Italia insieme a Emanuela Verzeni, CEO di Econocom Products Solutions and Services, e Mara Banti, CEO di Econocom Lease Solutions. I nuovi alberi arricchiranno un luogo in cui il rapporto con l’ambiente rappresenta una componente essenziale dell’esperienza educativa quotidiana, offrendo ai più piccoli ulteriori occasioni per osservare la natura, comprenderne i cicli e sviluppare una maggiore consapevolezza del contesto in cui vivono.

La scelta di sostenere La Piemontesina riflette la volontà di affiancare all’impegno ambientale il supporto a una realtà che svolge un importante ruolo educativo e sociale sul territorio. Un progetto che genera un impatto concreto e che rappresenta allo stesso tempo un momento significativo di collaborazione e condivisione tra le diverse anime del Gruppo. L’iniziativa assume inoltre un valore simbolico nel percorso che Econocom sta sviluppando verso una One Econocom sempre più integrata, collaborativa e orientata alla creazione di valore condiviso.

Come un albero cresce grazie a radici solide, anche un’organizzazione costruisce il proprio futuro attraverso persone, relazioni e competenze capaci di lavorare insieme verso obiettivi comuni. “La sostenibilità acquista valore quando si traduce in azioni concrete”, dichiara Emanuela Verzeni, CEO di Econocom Products Solutions and Services. “Con questa iniziativa abbiamo voluto contribuire a rendere ancora più accogliente e vivo uno spazio che mette al centro educazione, comunità e natura. Farlo insieme alle nostre persone significa condividere un’esperienza capace di rafforzare consapevolezza, partecipazione e senso di appartenenza, lasciando un segno che va oltre la singola giornata”.

L’intervento rappresenta uno dei momenti conclusivi della European Sustainable Development Week 2026, l’iniziativa internazionale dedicata alla promozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Il progetto si inserisce inoltre nel più ampio percorso ESG di Econocom, che ha recentemente conseguito la medaglia EcoVadis Platinum, il più alto livello previsto dalla valutazione internazionale e attribuito alle organizzazioni che si distinguono per le proprie performance in materia di sostenibilità.

“Prenderci cura di uno spazio che continuerà a essere vissuto dai bambini e dalla comunità è un modo concreto di esprimere il nostro impegno”, afferma Mara Banti, CEO di Econocom Lease Solutions. “La giornata di Chivasso è stata anche un’importante occasione di collaborazione tra persone provenienti da realtà diverse del Gruppo, unite da un obiettivo comune. Crediamo che la sostenibilità si costruisca anche attraverso esperienze condivise che rafforzano le relazioni e alimentano una cultura aziendale responsabile e inclusiva”.

La collaborazione con zeroCO2 si inserisce in un percorso più ampio di coinvolgimento delle persone di Econocom sui temi della sostenibilità. Accanto all’iniziativa di Chivasso, il Gruppo ha infatti promosso una campagna interna dedicata alla raccolta di idee e buone pratiche capaci di produrre benefici concreti per l’ambiente e le comunità. I progetti selezionati saranno presentati durante il Kick-Off aziendale 2027, confermando la volontà di trasformare l’attenzione alla sostenibilità in un impegno concreto e continuativo.

Con la messa a dimora dei 200 alberi presso La Piemontesina, Econocom rinnova così il proprio contributo verso un modello di crescita che crea valore per l’ambiente, per le persone e per i territori, attraverso iniziative capaci di lasciare un segno tangibile e duraturo nel tempo.

-Foto Philia Associates-

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