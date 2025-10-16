Ecco le linee guida per gli esami del semestre aperto di Medicina: tutto quello che c’è da sapere

ROMA (ITALPRESS) – Dalle modalità e tempistiche per l’iscrizione agli appelli, alla descrizione delle fasi dell’esame, con tutte le indicazioni pratiche su cosa portare e come compilare il modulo risposte. Sono da oggi disponibili le linee guida per gli esami del semestre aperto di Medicina, Odontoiatria, e Veterinaria, pubblicate dal ministero dell’Università e della Ricerca, che definiscono in modo uniforme, per tutti gli atenei coinvolti, gli aspetti relativi agli esami.

Le linee guida chiariscono in modo semplice e trasparente le regole per assicurare il corretto svolgimento delle prove, gestire l’identificazione dei candidati e la conservazione dei moduli risposte. Uno strumento operativo pensato per aiutare studentesse e studenti, iscritti ai corsi per l’anno accademico 2025/2026, a familiarizzare con la struttura della prova e a prepararsi in modo efficace e consapevole.

Le linee guida stabiliscono che potranno sostenere gli esami solo le studentesse e gli studenti che abbiano rispettato gli obblighi di frequenza previsti per i tre insegnamenti dai rispettivi Atenei.

Le modalità d’esame, le procedure e le regole a cui attenersi nel corso dei due appelli saranno illustrate prima dell’inizio delle prove dal responsabile d’aula. Sono previsti due appelli nazionali: il 20 novembre, il primo appello, mentre il secondo appello è fissato il 10 dicembre. Le iscrizioni saranno aperte dal 30 ottobre al 15 novembre e dal 21 novembre al 6 dicembre, rispettivamente per il primo e il secondo appello.

I risultati degli esami saranno pubblicati entro il 3 dicembre per il primo appello ed entro il 23 dicembre per il secondo. A ogni appello, tutti gli studenti potranno decidere liberamente quanti esami sostenere – uno, due o tutti e tre – in base alla propria preparazione e disponibilità. Indipendentemente dal numero di prove scelte, tutti i candidati dovranno presentarsi entro l’orario stabilito dall’Ateneo e rimanere in aula fino alla conclusione della terza prova, anche se si è scelto di sostenere un solo esame.

Le tre prove riguarderanno le materie obbligatorie del Semestre aperto: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Ciascun esame prevede 31 domande a risposta multipla o a completamento, una durata di 45 minuti e un ordine prestabilito delle prove (Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia). Il voto minimo per superare ogni prova è 18/30. Il punteggio sarà attribuito secondo criteri standard: 1 punto per ogni risposta corretta, 0 per ogni risposta omessa, -0,1 per ogni risposta errata, con valutazione in trentesimi e arrotondamento all’unità solo in caso di superamento della soglia minima. È prevista la lode (+1 punto).

Ogni studente ha la possibilità di rinunciare alla votazione ottenuta nel primo appello e di migliorare il proprio punteggio nel secondo appello, per uno o più esami. La rinuncia deve essere fatta entro 48 ore dalla pubblicazione dell’esito dell’esame. Il voto della seconda prova – se positivo – sarà quello valido ai fini della carriera universitaria e della graduatoria nazionale unica per l’accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria

