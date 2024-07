ROMA (ITALPRESS) – L’Italia delle fiorettiste e delle spadiste contro l’Egitto, i ragazzi del fioretto con la Polonia e quelli della spada opposti alla Repubblica Ceca, le sciabolatrici

all’esame Ucraina mentre gli sciabolatori sfideranno l’Ungheria. Sono questi gli accoppiamenti per ciascuna delle sei squadre della scherma azzurra ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. All’esito dei Campionati Zonali (Europei a Basilea, Panamericani a Lima, Africani a Casablanca e Asiatici con l’Oceania a Kuwait City) sono stati infatti delineati i Ranking a squadre con cui si arriverà all’Olimpiade. L’Italia e la Francia padrona di casa sono le uniche due Nazioni a essersi qualificate per tutti i sei “Team Event” della kermesse a cinque cerchi che si terranno dal 30 luglio al 4 agosto (i primi tre giorni, dal 27 al 29 luglio, apriranno il programma le sei gare individuali). Nelle specialità femminili del fioretto e della spada le squadre azzurre si presentano da “prime teste di serie”. Ha conservato e legittimato la posizione di numero 1 al mondo l’Italia delle fiorettiste. Il quartetto del CT Stefano Cerioni, che con Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo a giugno ha vinto anche l’Europeo di Basilea dopo il titolo mondiale di Milano 2023, guida la classifica davanti agli Stati Uniti d’America e alla Francia.

Nello sviluppo del tabellone olimpico, dunque, l’Italia del fioretto femminile debutterà nei quarti di finale, a Parigi, contro l’Egitto. Stesso avversario in vista anche per il team azzurro delle spadiste guidato dal Commissario tecnico Dario Chiadò. Il titolo continentale conquistato in Svizzera – dopo 17 anni – da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria ha permesso all’Italia di confermarsi in testa al Ranking mondiale davanti alla Corea, con la Polonia in terza posizione. Anche nella spada femminile, dunque, ai quarti sarà sfida con la squadra egiziana. Sarà invece impegnata contro la Repubblica Ceca, nel match d’esordio ai Giochi Olimpici, la formazione italiana degli spadisti, che parte dal secondo posto nel Ranking. La squadra campione del mondo di Milano 2023, con

Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara e Gabriele Cimini, ha conquistato l’argento agli ultimi Europei alle spalle della Francia, che precede gli azzurri anche nel ranking FIE in cui è terzo il Giappone. E’ numero 2 al mondo pure l’Italia del

fioretto maschile, nella scia del Giappone e dinanzi agli Stati Uniti d’America. In virtù di tale situazione, per il quartetto formato da Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e

Alessio Foconi, reduce dal bronzo continentale a Basilea, nei quarti di finale di Parigi l’avversario sarà la Polonia.

Infine, entrambe le squadre azzurre della sciabola, guidate dal CT Nicola Zanotti, alle Olimpiadi partiranno da numero 6 dei rispettivi tabelloni (le posizioni del Seeding olimpico e la classifica mondiale ovviamente non sempre coincidono perchè sono soltanto otto per specialità i Paesi che hanno staccato il pass per Parigi nel periodo di Qualifica). La formazione degli sciabolatori è 8^ del Ranking FIE guidato dalla Corea, che precede Usa e Ungheria. Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre affronteranno proprio i magiari nei quarti di finale. Per le sciabolatrici 7^ posizioni nel Ranking che vede in testa la Francia, 2^ l’Ungheria e 3^ l’Ucraina, quest’ultima avversaria di Martina Criscio, Michela Battiston, Chiara Mormile e Irene Vecchi nel match d’apertura dei Giochi Olimpici.

– foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

