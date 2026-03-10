Home Video News Motori Ecco la nuova BMW iX3, Di Gregorio “Segna l’ingresso in una nuova...
MILANO (ITALPRESS) - "La nuova BMW iX3, è il primo modello della famiglia 'Neue Klasse' a venire lanciato sul mercato, un modello che segna l'ingresso di BMW in una nuova era per l'azienda. La nuova BMW iX3 è completamente nuova, è tutta nuova non solo la vettura ma anche lo stabilimento dove questa viene prodotta. E segna una serie di innovazioni e di novità che andranno poi mano a mano a caratterizzare tutta la gamma BMW nei prossimi mesi e anni con un'importante offensiva di prodotto". Lo ha detto Marco Di Gregorio, Corporate Communications Manager BMW Italia, presentando la nuova BMW iX3. col/tvi/mca2