Ecco come la pandemia ha trasformato il lavoro dei call center

ROMA (ITALPRESS) - Dalla pandemia "il lavoro dei call center è stato trasformato totalmente. Sembra un'era fa". A dirlo in un'intervista all'Italpress Diego Pisa, amministratore delegato di Teleperformance, azienda specializzata in customer service. "L'intelligenza artificiale è un tema che spaventa, ma la tecnologia è nata per dare supporto all'essere umano, non per sostituirlo". fsc/mrv