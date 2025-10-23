Ecco “Asking For A Friend”, il nuovo singolo dei Foo Fighters

MILANO (ITALPRESS) – È uscito oggi “Asking For A Friend“, il nuovo singolo dei Foo Fighters, da domani in radio. Con un approccio melodico decisamente più dark, “Asking for a Friend” risulta ancora più intenso ed energico rispetto al suo predecessore “Today’s Song”, con un ritornello che esplode con la frase “What is real? I’m asking for a friend…” e il finale del brano che riecheggia con un grido lacerante “Or is this the end?”.

Dave Grohl ha scritto un lungo commento sull’ispirazione per la nuova musica e il prossimo tour. Insieme al singolo, i Foo Fighters hanno annunciato anche il loro primo tour negli stadi americani dopo il gigantesco Everything or Nothing at All Tour del 2023-2024, che ha registrato il tutto esaurito in tutto il mondo. Il nuovo tour prenderà il via il 4 agosto al Rogers Stadium di Toronto e si concluderà (per ora) il 26 settembre all’Allegiant Stadium di Las Vegas. I Queens of the Stone Age saranno la band di supporto in tutte le date, tranne il 12 settembre a Fargo.

-Foto ufficio stampa out of now-

(ITALPRESS).