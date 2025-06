E’ uscito “Veramente”, il nuovo singolo di Sangiovanni

ROMA (ITALPRESS) – Esce oggi veramente (Sugar Music), il nuovo singolo di sangiovanni, da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il brano è disponibile ora.

veramente è il secondo brano che segna il nuovo capitolo nel percorso artistico di sangiovanni. Dopo averlo presentato in anteprima sul palco del Mi Ami Festival, torna a raccontarsi con autenticità e il suo stile distintivo. Scritto insieme ad Alessandro La Cava, Marco Spaggiari e Rocco Giovannoni, veramente si muove tra sonorità urban e ritmi dal respiro tropicale, ispirati a suggestioni calde e percussioni che evocano atmosfere estive e tribali.

Il brano è nato durante un viaggio a Tenerife, un momento di pausa per sangiovanni, che ha trovato nelle vibrazioni calde dell’isola l’ispirazione per scrivere un brano dai ritmi trascinanti e travolgenti. veramente si apre con delle chitarre delicate, per poi esplodere in un beat incalzante che sfocia in un ritornello che cattura dal primo ascolto. L’energia della produzione si fonde con una scrittura diretta e intensa, cifra stilistica della sensibilità narrativa di sangiovanni. Il testo di veramente è una confessione che parla di mancanze e desideri inespressi tra leggerezza e profondità. “Non mi piace che devo mettermi il cuore in pace lasciarti andare via non vederti più” canta sangiovanni nel ritornello. La voce di sangiovanni, accompagnata da cori energici, amplifica l’atmosfera della canzone. veramente è un’affermazione di identità, un grido sincero che rivendica la libertà di seguire il proprio ritmo.

Il nuovo singolo arriva dopo luci allo xeno, brano pubblicato ad aprile e che ha segnato il ritorno ufficiale di sangiovanni sulla scena musicale. La canzone, presentata durante un’intima live session con i suoi fan, ha conquistato il pubblico grazie alla combinazione di sonorità elettro-pop e dance con un testo profondo e riflessivo.

