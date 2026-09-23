E’ uscito “Quando ti rivedrò”, l’ultimo inedito di Gino Paoli dedicato a Ornella Vanoni

ROMA (ITALPRESS) – È disponibile da oggi “Quando ti rivedrò”, l’ultimo brano inedito di Gino Paoli, scritto dal cantautore per essere cantato insieme a Ornella Vanoni. Il brano arriva nella notte tra i compleanni dei due artisti: Vanoni è nata il 22 settembre, Paoli il 23. A impreziosire la canzone sono i fiati di Paolo Fresu, scelti da Paoli per accompagnare il brano dopo la scomparsa di Vanoni. La produzione è di Adriano Pennino. “Quando ti rivedrò” è contenuto nella nuova edizione di “Appunti di un lungo viaggio”, raccolta di Paoli che fa parte del catalogo Sugar. L’album sarà disponibile dal 25 settembre in doppio LP e CD.

– foto ufficio stampa Sugar Music –

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