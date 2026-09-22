Bresh, il 6 ottobre esce il suo primo romanzo “Nessuno ci insegna a cadere”

ROMA (ITALPRESS) – Dal 6 ottobre arriva in tutte le librerie “Nessuno ci insegna a cadere”, il primo romanzo di Bresh, nome d’arte di Andrea Emanuele Brasi, edito da Rizzoli: una storia tra poesia e ironia che riflette sui punti fermi, sulle scelte considerate immutabili e sulla strada che si decide di percorrere davvero. “Cadere non è un errore, è l’inizio della storia”, è il messaggio al centro del romanzo.

Il percorso musicale di Bresh prosegue intanto sui grandi palchi: dopo il primo tour nei palasport dello scorso anno, nel 2026 l’artista ha portato la sua musica anche a Parigi, Londra e Barcellona, prima dei quattro live sold out al Porto Antico di Genova e del concerto sold out all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Nel 2027 Bresh sarà per la prima volta all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, sabato 11 settembre, nell’ambito di I-Days Milano. L’appuntamento, dal titolo “Milano Marea”, è presentato come una nuova tappa del percorso dell’artista, che continua ad ampliare la propria dimensione live.

– Foto ufficio stampa ON – Out Now –

(ITALPRESS).