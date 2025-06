E’ uscito il nuovo album dal vivo dei Jonas Brothers, “Live At 02 London”

ROMA (ITALPRESS) – Esce oggi su tutte le piattaforme digitali “Live At 02 London”, il nuovo album live dei Jonas Brothers. “Live At 02 London” contiene la versione dal vivo di alcuni dei brani più popolari dei Jonas Brothers, performati live alla 02 Arena di Londra nel 2024.

“La tracklist include canzoni del primo periodo, musica inedita dal nostro prossimo album in studio e nel mezzo un sacco di brani che ai fan piacciono molto. Avere avuto l’opportunità di immortalare l’energia di questi show in occasione del compleanno di Nick l’anno scorso a Londra è stato qualcosa di speciale, e non vediamo l’ora di condividerlo con voi” dichiarano i Jonas Brothers.

Questo nuovo progetto, composto da 24 tracce, arriva a pochi mesi dall’uscita dell’ultimo singolo della band, “Love Me To Heaven” e in seguito al primo singolo pubblicato nel 2025, “Slow Motion”, realizzato insieme a Marshmello, che ha consolidato il successo della collaborazione tra gli artisti, dopo l’esordio insieme nel 2021 con “Leave Before You Love Me” (disco d’oro), che ha totalizzato oltre 929 milioni di streaming. Il 2 maggio è inoltre uscito il remix di “Slow Motion (Gil Glaze Remix)”.

I Jonas Brothers quest’anno celebreranno 20 anni di carriera con grandi novità per i fan, tra cui il nuovo progetto discografico “Greetings From Your Hometown”, settimo album della band in uscita il prossimo 8 agosto e già disponibile in preorder nei formati fisici CD e vinile. La band ha da poco preso parte al “JONASCON”, un evento di 2 giorni a New York e nel New Jersey in cui si è celebrata l’incredibile eredità ventennale del gruppo con esibizioni speciali, ospiti e tante sorprese.

Il 23 maggio è uscito anche il secondo album in studio da solista di Joe Jonas, “Music For People Who Believe In Love”, seguito dalla versione deluxe pochi giorni dopo. Lo scorso settembre i fratelli Jonas sono stati in Italia, per una tappa del loro tour mondiale, all’Unipol Forum di Milano, segnando così il loro ritorno nel nostro Paese dopo quattro anni dall’ultimo concerto.

– foto ufficio stampa Words for You –

(ITALPRESS).