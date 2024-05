E.On, Conti “La transizione energetica è un percorso”

MILANO (ITALPRESS) - “La transizione energetica, come uscita dalle fonti fossili, è un percorso, non si può fare dalla sera alla mattina. È molto importante per i clienti, per i sistemi e per i paesi conseguire obiettivi di indipendenza, risparmio e sostenibilità. Il risparmio si ottiene nel corso del tempo. Devono, quindi, essere messi in atto strumenti per supportare le aziende e le famiglie a sostenere questo tipo di investimento”. Lo ha detto Luca Conti, ceo di E.ON Italia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'agenzia Italpress. sat/gsl