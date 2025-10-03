ROMA (ITALPRESS) – È scomparso Remo Girone. Attore di teatro, cinema e tv. È morto all’età di 76 anni nella sua casa di Monaco, dove viveva con la molie, l’attrice Vittoria Zinny. A renderlo famoso al grande pubblico il ruolo del mafioso Tano Cariddi, avversario del commissario Cattani (Michele Placido), a partire dalla terza stagione, nella fortunata serie televisiva “La Piovra”. Sul palcoscenico si era misurato con autori come Shakespeare a Checov.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).