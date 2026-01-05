E’ morto Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente di Finmeccanica

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 88 anni, Pier Francesco Guarguaglini. Dal 2002 Guarguaglini fu presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, incarico confermato dalle assemblee degli azionisti nel maggio 2003 e a luglio 2005. Il mandato ebbe termine il 1º dicembre 2011.

“Poco fa Pier Francesco Guarguaglini, straordinario manager di Stato, l’uomo che ha reso grande Finmeccanica, l’attuale Leonardo, ha lasciato questo mondo ed i suoi cari. Era un uomo di intelligenza straordinaria e di visione. Era un amico. Ci mancherà. Che la terra ti sia lieve, Piero”. Lo scrive su X il ministro della Difesa Guido Crosetto.

