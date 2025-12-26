ROMA (ITALPRESS) – E’ morto all’età di 65 anni Perry Bamonte, storico chitarrista e tastierista della band britannica The Cure.

“E’ con enorme tristezza che confermiamo la morte del nostro grande amico e compagno di band Perry Bamonte, spirato dopo una breve malattia a casa durante il natale – scrive il gruppo sul proprio sito ufficiale -. Silenzioso, intenso, intuitivo, costante ed estremamente creativo, ‘Teddy’ è stato una parte vitale e calma della storia dei Cure”.

Era diventato membro a tempo pieno dei Cure nel 1990, suonò chitarra, basso a sei corde e tastiera negli album Wish,

IN THE WISH, Wild Mood Swings, Bloodflowers, oltre a esibirsi in oltre 400 concerti in 14 anni.

Tornò a far parte dei Cure nel 2022, suonando in altri 90 concerti, “alcuni dei migliori nella storia della band,

culminati con lo “Show of a Lost World” a Londra il 1° novembre 2024 – scrivono i Cure sul proprio sito -. I nostri pensieri e le nostre condoglianze sono con tutta la sua famiglia. Ci mancherà molto”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).