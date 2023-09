ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 82 anni, Michael John Gambon, attore irlandese, noto per l’interpretazione di Albus Silente nella saga di Harry Potter, a partire dal terzo film, in sostituzione del defunto Richard Harris.

Gambon è stato candidato numerose volte al Laurence Olivier Theatre Award (vincendone tre), è stato premiato due volte col London Evening Standard Theatre per il miglior attore e, altrettante, ha ricevuto il London Critics Circle Theatre Award, sempre per il miglior attore. E’ stato insignito dell’onorificenza di Ordine dell’Impero Britannico nel 1980, e quindi del livello superiore di Commander of the British Order. Nel 1995 partecipa al doppiaggio del film Il vento nei salici.

Tra i suoi film più celebri: Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante (1989) di Peter Greenaway, Il mistero di Sleepy Hollow (1999) di Tim Burton, in cui interpreta Baltus Van Tassel, e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (2010).

