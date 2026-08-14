E’ morto Francesco Flaccovio, erede della storica famiglia palermitana di editori e librai

PALERMO (ITALPRESS) – È morto l’editore e libraio palermitano Francesco Flaccovio. Insieme al fratello Sergio, deceduto alcuni mesi fa – aveva raccolto l’eredità del padre Salvatore Fausto alla guida dell’azienda.

“Apprendiamo con profondo dispiacere la scomparsa di Francesco Flaccovio che, insieme al fratello Sergio – morto appena qualche mese fa – aveva raccolto l’eredità del padre Salvatore Fausto. La città perde un grande editore e libraio – commenta su Facebook la casa editrice Sellerio -: la sua famiglia, la libreria e la casa editrice Flaccovio hanno sempre rappresentato per Palermo un punto di riferimento imprescindibile. Qualche anno fa aveva dato vita allo Spazio Flaccovio, visitabile al Liceo Vittorio Emanuele II, un segno di continuità e impegno verso la nostra città e i suoi giovani. Ci stringiamo alla sua famiglia nel ricordo di quell’antica collaborazione che risale agli esordi professionali di Enzo Sellerio”.

LAGALLA “PERDIAMO FIGURA DI RIFERIMENTO DELLA CULTURA PALERMITANA”

“Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Flaccovio, figura di riferimento della cultura palermitana e custode, insieme alla sua famiglia, di una straordinaria tradizione editoriale e libraria della nostra città. La famiglia Flaccovio, la libreria e la casa editrice hanno rappresentato per generazioni un punto di riferimento imprescindibile per Palermo. Oggi il dolore è ancora più grande, a pochi mesi dalla scomparsa del fratello Sergio, con il quale Francesco aveva raccolto l’eredità del padre Salvatore Fausto. A Francesco e Sergio va la gratitudine di Palermo. Alla famiglia Flaccovio rivolgo, a nome mio e dell’Amministrazione comunale, la più sentita vicinanza e le più sincere condoglianze”. Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

– foto Facebook Mondadori Bookstore Flaccovio Palermo –

(ITALPRESS).