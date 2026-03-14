E’ morto a 96 anni il filosofo tedesco Jurgen Habermas

ROMA (ITALPRESS) – È morto all’età di 96 anni Jurgen Habermas, filosofo e sociologo tedesco tra le voci più influenti del pensiero europeo del dopoguerra. Il decesso è avvenuto a Starnberg, in Baviera.

Esponente di punta della seconda generazione della Scuola di Francoforte, Habermas ha legato il proprio nome alla riflessione sulla sfera pubblica, sul ruolo del linguaggio nella democrazia e sulle condizioni del consenso nelle società moderne. Tra le sue opere più note figurano Storia e critica dell’opinione pubblica e Teoria dell’agire comunicativo, che hanno segnato il dibattito tra filosofia, politica e scienze sociali. Intellettuale pubblico oltre che accademico, è intervenuto per decenni su temi come memoria storica, deriva nazionalista e futuro dell’Europa, mantenendo un ruolo di riferimento nel confronto civile tedesco e continentale.

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