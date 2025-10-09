E’ morto a 88 anni l’attore Paolo Bonacelli

ROMA (ITALPRESS) – È morto, all’età di 88 anni, l’attore Paolo Bonacelli. Numerosissimi i film ai quali prese parte. Tra questi Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pasolini, grazie al quale vinse la Targa Mario Gromo, Cristo si è fermato a Eboli di Francesco Rosi, Non ci resta che piangere di Massimo Troisi e Roberto Benigni (dove interpreta Leonardo da Vinci), Francesco di Liliana Cavani, Johnny Stecchino di Roberto Benigni (con cui si aggiudica il Ciak d’oro ed il Nastro d’argento), Io speriamo che me la cavo di Lina Wertmüller. Recitò anche in Fuga di mezzanotte di Alan Parker.

