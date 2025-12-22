ROMA (ITALPRESS) – La musica degli anni Ottanta perde una delle sue voci più riconoscibili: Chris Rea se n’è andato lasciando un’eredità fatta di suoni caldi, atmosfere malinconiche e racconti quotidiani trasformati in canzoni senza tempo. Chitarrista raffinato, cantante dal timbro ruvido e immediatamente riconoscibile, Rea ha attraversato decenni di musica restando sempre fedele a sé stesso, lontano dagli eccessi dello star system.

Nato a Middlesbrough 74 anni fa, nel nord dell’Inghilterra, ha saputo fondere blues, rock e pop con uno stile personale, costruito più sulle emozioni che sugli effetti. I suoi brani hanno accompagnato intere generazioni: canzoni capaci di evocare viaggi, solitudini, amori irrisolti, strade percorse di notte con la radio accesa. La sua chitarra, essenziale e mai urlata, era un’estensione naturale della voce, uno strumento narrativo prima ancora che tecnico. Anche nei momenti più difficili della sua vita, segnati dalla malattia, non ha mai smesso di creare, trovando nella musica una forma di resistenza e di verità. Tra i suoi brani più noti The Road to Hell, On the beach e Josephine.

