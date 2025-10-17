E’ morto a 74 anni Ace Frehley, lo storico chitarrista dei Kiss

MILANO (ITALPRESS) – Ace Frehley, storico chitarrista dei Kiss, è morto all’età di 74 anni. La notizia è stata diffusa dalla famiglia. L’artista era stato recentemente vittima di una caduta nella sua casa di Morristown, in New Jersey, riportando un’emorragia cerebrale che lo aveva costretto al ricovero in terapia intensiva. La morte è avvenuta nella serata del 16 ottobre.

Frehley – all’anagrafe Paul Daniel Frehley, nato a New York, il 27 aprile 1951 – è stato uno dei membri fondatori dei Kiss, la band che negli anni ’70 rivoluzionò il rock con il suo mix di glam, teatralità e heavy metal. Conosciuto dal pubblico con il soprannome di “The Spaceman”, per il suo inconfondibile trucco argentato e l’immaginario fantascientifico, Frehley contribuì in modo decisivo al successo del gruppo, firmando alcuni dei brani più amati dai fan, come Cold Gin e Shock Me.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).