E’ morto a 70 anni l’attore Bjorn Andresen, addio al “ragazzo più bello del mondo”

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 70 anni, l’attore e cantante svedese Bjorn Andresen, divenuto famoso per il ruolo di Tadzio nel film Morte a Venezia di Luchino Visconti, tratto dall’omonimo racconto di Thomas Mann. Lo stesso Visconti lo definì “il ragazzo più bello del mondo”, un’etichetta che avrebbe accompagnato Andrésen per tutta la vita. Dopo Morte a Venezia, Andrésen ottenne grande successo in Giappone come cantante.
– foto di pubblico dominio –
(ITALPRESS).
