È morto a 54 anni Nicholas Brendon, star nella serie “Buffy l’ammazzavampiri”

ROMA (ITALPRESS) – È morto all’età di 54 anni Nicholas Brendon, celebre per il ruolo di Xander Harris nella serie cult “Buffy l’ammazzavampiri”. L’attore è deceduto nel sonno per cause naturali nella sua casa di San Francisco.

“Siamo affranti nell’annunciare la scomparsa del nostro fratello e figlio, Nicholas Brendon. È morto nel sonno per cause naturali. Molti conoscono Nicky per il suo lavoro di attore e per i personaggi che ha interpretato nel corso degli anni”, ha confermato la famiglia in una nota diffusa alla stampa americana.

I familiari hanno inoltre chiesto rispetto per la privacy. “La nostra famiglia chiede rispetto per la propria privacy in questo momento di dolore, mentre elaboriamo il lutto e celebriamo la vita di un uomo che ha vissuto con intensità, immaginazione e cuore. Grazie a tutti coloro che ci hanno dimostrato affetto e sostegno”.

-Foto IPA Agency-

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