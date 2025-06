E’ morto a 50 anni il regista Mirko Locatelli

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 50 anni, il regista Mirko Locatelli. Nato a Milano, svolge studi umanistici presso l’Università degli Studi di Milano e inizia presto a dedicarsi al giornalismo (scrive per Vivimilano del Corriere della Sera) e dal 2002 inizia a dedicarsi al cinema con un’attenzione particolare per i temi legati alla disabilità e all’adolescenza. Fondatore, insieme alla sceneggiatrice Giuditta Tarantelli e compagna di vita, della casa di produzione cinematografica Officina Film.

Nel 2008 realizza il suo primo lungometraggio, “Il primo giorno d’inverno”, presentato in concorso nella sezione Orizzonti della 65^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2013 fonda Strani Film e produce “I corpi estranei”, scritto e prodotto con Giuditta Tarantelli, con l’attore protagonista Filippo Timi. Il suo terzo film, “Isabelle” con Ariane Ascaride protagonista, viene presentato nel 2018 in anteprima mondiale al Montreal World Film Festival, dove ottiene il premio per la Miglior Sceneggiatura. Nel 2022 realizza “La memoria del mondo” con Fabrizio Falco nel ruolo di protagonista, presentato in anteprima mondiale al Torino Film Festival 2022, nella sezione Nuovi Mondi.

