LOS ANGELES (ITALPRESS) – E’ morta, all’eta’ di 54 anni, dopo essere stata ricoverata per un arresto cardiaco,Lisa Marie Presley. Unica figlia di Elvis, esordì come cantante con l’album “To Whom It May Concern”. La figlia del re del rock era stata sposata con la star del Pop, Micheal Jackson e l’attore Nicola Cage.

Nel 2005 pubblicò il suo secondo CD, Now What, il nono più venduto dell’anno in America. Nell’ottobre del 2009 duetta a Londra insieme al cantante Richard Hawley nella canzone Weary.

-foto agenziafotogrammma.it-

(ITALPRESS).

