ROMA (ITALPRESS) – È in edicola la nuova edizione di Uomini Comunicazione, la guida di Prima Comunicazione: 17.024 professioniste e professionisti che si occupano di relazioni pubbliche, uffici stampa, marketing, pubblicità, comunicazione digitale e public affairs per aziende e istituzioni, facendo conoscere i loro nomi, i ruoli e le responsabilità. In quasi quarant’anni questo mondo è cresciuto, si è trasformato ed è diventato una componente essenziale della vita economica e sociale italiana. Sono cambiati strumenti, linguaggi e competenze; si sono moltiplicati i canali e le occasioni di incontro con il pubblico.

Al centro resta la responsabilità di costruire fiducia, spiegare le scelte delle organizzazioni e rispondere alle domande delle persone. La nuova edizione restituisce l’ampiezza di questo sistema attraverso 47 settori: dall’industria alla finanza, dall’editoria ai media, dalla moda alla tecnologia, dalla cultura allo sport, fino a università, fondazioni, associazioni e istituzioni. Una mappa di nomi, incarichi e riferimenti per orientarsi nella comunicazione italiana e individuare i propri interlocutori.

“Dalla capacità di comunicare dipendono la fiducia in un’impresa, la credibilità di un’istituzione, il successo di un prodotto, la forza di un progetto”, si legge nell’editoriale che apre la guida. Mondi diversi condividono la stessa sfida: rendere comprensibile ciò che fanno e dimostrare che alle parole corrispondono i fatti. Uomini Comunicazione 2026/2027 è uno strumento di consultazione e di lavoro per chi opera nelle imprese, nelle istituzioni, nelle redazioni e nei servizi di comunicazione.

– Foto ufficio stampa Prima Comunicazione –

(ITALPRESS).