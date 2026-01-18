ROMA (ITALPRESS) – Concluse le operazioni di recupero del corpo ritrovato stamattina nella ditta di Claudio Carlomagno, il marito della 41enne Federica Torzullo, scomparsa dallo scorso 8 gennaio. Dagli indumenti e altri oggetti che aveva addosso si presume si tratti della donna. La salma sarà portata all’istituto di medicina legale a Roma. Intanto per il marito, indagato per omicidio, è scattato il fermo.

