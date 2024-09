NAPOLI (ITALPRESS) – Blitz contro la camorra dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna. Eseguite 13 misure cautelari: dodici persone sono finite in carcere ed una è stata sottoposta alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso nonchè di detenzione e porto di armi, estorsione e tentata estorsione, trasferimento fraudolento di valori, delitti aggravati dalla finalità di agevolare e favorire gli interessi del clan Fabbrocino, operante a Palma Campania e nelle zone limitrofe nonchè dalla metodologia mafiosa, avvalendosi della forza intimidatrice del gruppo criminale.

In particolare, le attività estorsive sarebbero state commesse nei confronti di vari imprenditori per consentire loro di svolgere la propria attività commerciale.

Inoltre, sono state sottoposte a sequestro preventivo anche due società la cui attività sarebbe riconducibile al clan.

– foto ufficio stampa Carabinieri Napoli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]