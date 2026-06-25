Durigon “Equità e sicurezza determinanti per aspetto sociale sport”

ROMA (ITALPRESS) - "Equità e sicurezza sono determinanti per l’aspetto sociale dello sport e non solo. Ci sono i presupposti per fare sinergia tra istituzioni e associazioni”. Così Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a margine dell'evento "Equità e sicurezza: le due leve dello sport che verrà", promosso da ASC, a Roma. mec/glb/gtr