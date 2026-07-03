Duplantis “Arrivare a 6,40 metri uno dei miei obiettivi”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Arrivare a 6 metri e 40 è il mio piano e penso di avere ancora nel serbatoio, nelle gambe, molti record mondiali da battere, quindi per me in questo momento si tratta soprattutto di continuare ad andare avanti e cercare di migliorare sempre un po', ci lavoro a poco a poco. Quindi, sì, vedremo, sto solo cercando di continuare ad andare avanti, ma i 6,40 sono sicuramente uno dei miei obiettivi principali". Lo ha detto l'astista Armand Duplantis, a Firenze, a margine del Premio internazionale Fair Play Menarini. Il fuoriclasse svedese ha poi parlato del Premio: "Sono davvero felice per l'invito, soprattutto perché penso che il fair play sia davvero importante, ovviamente. Credo che lo sport sia fatto per essere 'fair', e penso che lo sport sia anche uno specchio della vita. Sono davvero felice di ricevere questo premio ed è un grande onore. Non ho mai vinto un premio come questo, quindi per me è davvero speciale" ha concluso Duplantis. spf39/xb8/mc/gtr