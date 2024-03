LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Attività sismica è stata segnalata in varie parti di Malta a seguito di due terremoti nel Mediterraneo orientale. L’attività sismica è stata avvertita da molti residenti in tutta Malta, anche se non sono stati segnalati danni o feriti. Un terremoto di magnitudo 6,9 tra Creta e il confine orientale della Libia, seguito due minuti dopo da un altro di magnitudo 5,9 della scala Richter, è stato avvertito venerdì mattina in varie parti di Malta. Il gruppo di monitoraggio e ricerca sismica dell’Università di Malta ha confermato che il primo terremoto è stato avvertito intorno alle 8:10 ora locale e due minuti dopo è stato registrato il secondo terremoto nel sud della Grecia. Il secondo terremoto è stato localizzato sotto il fondale marino vicino alle isole Strofadi, a circa 120 chilometri a sud-sud-ovest della città occidentale di Patrasso. Le autorità hanno iniziato a valutare il potenziale rischio di tsunami lungo la costa.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma