Due pusher in manette nel Milanese, sequestrati 200 kg di hashish

MILANO (ITALPRESS) - La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 43 anni e un cittadino marocchino di 33 anni, entrambi con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati quindi tratti in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente ed associati al carcere di Busto Arsizio a disposizione della locale Procura. Sequestrati oltre 200 chili di hashish. tvi/mca3 fonte video: Polizia di Stato