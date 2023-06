ROMA (ITALPRESS) – Due ori per l’Italia del badminton al Chile International, che ha visto salire sul gradino più alto del podio Fabio Caponio e Yasmine Hamza. Lottata la finale di Caponio, con l’azzurro che ha dovuto ricorrere al terzo set (21-19; 25-27; 21-19) per avere la meglio dello statunitense Kevin Arokia Walter.

Netto invece il successo di Yasmine Hamza che ha lasciato poche possibilità alla peruviana Ines Lucia Castillo Salazar sconfiggendola in due set (21-10; 21-16). Il bottino di medaglie si è chiuso con Judith Mair, bronzo dopo la sconfitta di ieri in semifinale con la Castillo Salazar. Gli importanti punti conquistati in Sudamerica permetteranno ora un salto in avanti notevole nel ranking mondiale ad entrambi gli azzurri che hanno centrato l’oro.

– Foto Ufficio Stampa Fiba –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]