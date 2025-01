LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità siciliane hanno arrestato due maltesi dopo essere stati trovati in possesso non autorizzato di fucili da caccia, munizioni e uccelli morti mentre aspettavano di imbarcarsi sul traghetto per Malta da Pozzallo.

La polizia di Ragusa ha affermato che i due maltesi, di 52 e 49 anni, trasportavano due fucili da caccia, 50 cartucce e 39 uccelli morti, tra cui colombacci, una colomba, beccacce, germani reali, alzavole e beccaccini.

I maltesi arrestati non erano autorizzati a cacciare in Italia. Le autorità di Ragusa hanno affermato di aver intensificato i controlli sui passeggeri al porto di Pozzallo poichè questo non era il primo caso di individui maltesi che praticavano la caccia non autorizzata in Sicilia.

BirdLife Malta ha ringraziato la polizia italiana e le autorità di Ragusa “per il prezioso lavoro che stavano svolgendo per frenare questo comportamento, che ha offuscato la reputazione di Malta e quella di molti maltesi che hanno visitato la Sicilia per godersi l’ambiente naturale”.

– Foto: Polizia provinciale Ragusa –

