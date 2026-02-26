Due arresti a Torino per l’accoltellamento di due studenti universitari a novembre

TORINO (ITALPRESS) – La Polizia ha arrestato due giovani cittadini egiziani che nel primo pomeriggio dello scorso 29 novembre a Torino, a ridosso del ponte Balbis, avevano aggredito a coltellate due studenti universitari. Intorno alle 14 due fratelli furono avvicinati da un gruppo di giovani che, dopo aver spruzzato dello spray al peperoncino per accecare e disorientare le vittime, le aggredirono fisicamente colpendole anche con un’arma da taglio e sottraendo loro le collane in oro. I due fratelli furono soccorsi e trasportati in ospedale, con lesioni guaribili in trenta giorni. Successivamente, le indagini della squadra mobile hanno consentito di identificare i responsabili dell’aggressione. I due giovani egiziani sono stati arrestati, mentre una terza persona irregolare sul territorio nazionale è stata espulsa nei giorni scorsi. Nel corso delle operazioni sono stati ritrovati pistole a salve prive del tappo rosso, spray al peperoncino, coltelli e capi di abbigliamento con tracce ematiche, ritenuti riconducibili all’aggressione.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).