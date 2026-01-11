ROMA (ITALPRESS) – Due aggressioni a distanza di circa un’ora, la notte scorsa, nella zona della stazione Termini.
Il primo episodio è avvenuto in via Giolitti: un uomo è stato picchiato da più persone. Ora è ricoverato al Policlinico Umberto I in condizioni gravi.
In via Manin, invece, è stato aggredito un rider. Anche lui è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici, ma non sarebbe in pericolo di vita.
La polizia non esclude un collegamento tra i due episodi.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
