ROMA (ITALPRESS) – Due aggressioni a distanza di circa un’ora, la notte scorsa, nella zona della stazione Termini.

Il primo episodio è avvenuto in via Giolitti: un uomo è stato picchiato da più persone. Ora è ricoverato al Policlinico Umberto I in condizioni gravi.

In via Manin, invece, è stato aggredito un rider. Anche lui è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La polizia non esclude un collegamento tra i due episodi.

