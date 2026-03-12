ROMA (ITALPRESS) – Colpita da due droni la base militare italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno. E’ accaduto nella serata di ieri. L’esplosione ha provocato danni alle infrastrutture ma nessun italiano è rimasto ferito. Le fiamme sono state contenute rapidamente grazie all’intervento delle squadre antincendio della base.

“Ferma condanna per l’attacco che ha subito la base italiana di Erbil. Ho appena parlato con l’Ambasciatore d’Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. A loro esprimo solidarietà e gratitudine per il quotidiano servizio alla Patria”. Lo ha scritto sui social il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

“A nome mio e del Senato della Repubblica esprimo ferma condanna per l’attacco avvenuto alla base di Erbil in Iraq, dove sono dislocati militari italiani impegnati nell’addestramento delle truppe locali. A loro giunga sincera e affettuosa vicinanza”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.

“Eravamo all’interno della base italiana, già in condizione di preallarme e verso le 8.30, ora locale, è stato attivato un allarme di minacce aerea. Seguendo le procedure ci siamo recati in sicurezza nei bunker e poco prima dell’una, sempre ora locale, c’è stata una minaccia aerea che ha colpito la base italiana”. Il comandante Stefano Pizzotti, intervenuto a Sky Tg24 racconta quanto accaduto alla base militare italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno. “Sono state colpite le infrastrutture – continua – ed è ancora in corso l’accertamento dei danni. Gli artificieri sono al lavoro, ma quello che mi preme sottolineare è che tutto il personale sta bene. I nostri uomini sono in sicurezza, erano protetti nel bunker e stanno tutti bene. Il morale è alto, rassicuriamo le famiglie. Siamo preparati e addestrati per affrontare queste situazioni. L’allarme adesso è cessato” conclude Pizzotti.

