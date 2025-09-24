ROMA (ITALPRESS) – “Ieri pomeriggio un drone israeliano si è schiantato all’interno del quartier generale della missione delle Nazioni Unite nel Libano del sud (Unifil), a Naqoura. Nessuno è rimasto ferito”. Lo ha annunciato su X la portavoce di Unifil, Kandice Ardiel, aggiungendo che gli artificieri “hanno immediatamente messo in sicurezza e neutralizzato il dispositivo”, che “non era armato, ma dotato di una telecamera”.

Al pari di “tutti i droni e gli altri voli delle Forze di difesa israeliane che sorvolano il Libano meridionale, questa è una violazione della risoluzione 1701 e della sovranità libanese”, ha aggiunto Ardiel. La portavoce ha concluso: “Unifil prende con la massima serietà qualsiasi interferenza o minaccia contro il suo personale, le sue installazioni o le sue operazioni e protesterà formalmente contro questo atto. Nonostante queste difficoltà, i peacekeeper stanno lavorando in modo imparziale e costante a sostegno della sicurezza e della stabilità nel Libano meridionale, che le continue violazioni continuano a mettere a rischio”.

