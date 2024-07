TRANI (ITALPRESS) – Quarantasette persone sono state raggiunte da ordinanza di misura cautelare in Puglia. Di queste, 31 sono finite in carcere, 8 agli arresti domiciliari e 8 con divieto di dimora nel proprio comune. E’ questo il risultato dell’operazione “Oltremare” dei carabinieri di Trani.

In particolare, circa 250 Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani – coadiuvati in fase esecutiva dai Comandi Provinciali di Bari e Foggia e dai reparti specializzati dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia, del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari e del Nucleo Cinofili di Modugno – a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Trani – su richiesta della Procura – nei confronti di 47 indagati residenti a Trani, Bisceglie e paesi limitrofi (31 in carcere; 8 agli arresti domiciliari e 8 con divieto di dimora nel proprio comune), accusati, a vario titolo, di cessione, offerta in vendita, distribuzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, di cui si approvvigionavano, via mare, direttamente dalla Spagna.

L’operazione costituisce il culmine dell’indagine denominata “Oltremare”, condotta dai militari della Compagnia di Trani, a partire da maggio 2021.

– Foto: screenshot video Carabinieri –

(ITALPRESS).