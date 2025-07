All’aeroporto Nicelli del Lido inaugurata la mostra “Da Venezia al mondo: il circo volante all’Isola d’oro”

VENEZIA (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata questo pomeriggio all‘aeroporto Nicelli del Lido la mostra “Da Venezia al mondo: il circo volante all’Isola d’oro”. Si tratta del terzo atto della serie di esposizioni che stanno accompagnando il percorso di avvicinamento alle celebrazioni per i cento anni di storia dello scalo, in programma nel 2026. La mostra, che si articola nelle sale allestite all’interno dell’aerostazione, completa il racconto dei momenti più importanti che hanno segnato l’esistenza dell’aeroporto al Lido di Venezia. A portare il saluto della Città è stato l’assessore al Bilancio Michele Zuin, con lui presenti anche gli assessori Massimiliano De Martin e Laura Besio e il presidente della Municipalità Emilio Guberti.

“La grossa preoccupazione del Comune era che questo aeroporto rimanesse funzionante e proseguisse la sua attività. La gestione dei nuovi soci si è impegnata su questo fronte ed è importante che il Lido abbia questo aeroporto – ha detto l’assessore Zuin nel corso della cerimonia di inaugurazione, ricordando di aver seguito da vicino il periodo di transizione con la cessione della quota del Comune – A questo aspetto si aggiunge la svolta culturale: grazie anche a iniziative come la mostra che viene inaugurata oggi, e quelle degli scorsi anni, il Nicelli è diventato uno spazio culturale permanente, un vanto per il Lido e per la città di Venezia”. A fare gli onori di casa e presentare l’iniziativa è stato il presidente dell’aeroporto, Maurizio Luigi Garbisa.

