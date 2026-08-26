Droga, il white hash sbarca nel Napoletano: arrestati 4 giovani a Pozzuoli

NAPOLI (ITALPRESS) – Il white hash è sbarcato anche a Napoli e i carabinieri lo hanno trovato nelle mani di ragazzi incensurati. E’ da qualche mese che in Italia si parla dell’arrivo di questa nuova sostanza ma a Napoli si tratta della prima volta. Stiamo parlando dell’hashish bianco, chiamato anche white hash. Questa sostanza stupefacente è altamente pericolosa. Chiamata così per il suo colore insolitamente chiaro, l’hashish bianco è ottenuto attraverso tecniche di separazione a freddo. In sintesi, questa pericolosa sostanza stupefacente viene creata evitando qualsiasi apporto di calore isolando così le teste delle ghiandole resinose senza scurire il composto finale.

Questa raffinata tecnica di lavorazione permette un risultato non solo cromatico ma anche un estratto dalla potenza straordinaria. Il concentrato di THC del white hash è in grado di superare il 70% rispetto all’hashish classico che si attesta di solito tra il 10 e il 30%. Questa scoperta dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli ricorda, per certi versi, quella del miele da sballo trovato ad Arzano lo scorso giugno.

Una nuova frontiera di droga dove i ragazzi si spingono sempre di più alla ricerca di sensazioni estreme. Sono stati i carabinieri di Pozzuoli, percorrendo via Serao, che hanno notato un ragazzo in sella a una e-bike. Il giovane ha tentato la fuga e si è rifugiato in un box, dove hanno fatto irruzione i militari.

Nel locale c’erano quattro giovani, due di 26 anni, uno di 20 e un altro di 22 anni, tutti del posto e incensurati. Nello zaino di uno di loro, gli investigatori hanno trovato e sequestrato 1.500 euro in contanti, un bilancino di precisione, 100 grammi tra hashish e marijuana e un barattolino con all’interno 7 grammi di white hash.

I quattro sono stati arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri indagano per ricostruire la filiera che ha portato la nuova sostanza stupefacente nella provincia partenopea.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).