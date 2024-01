ROMA (ITALPRESS) – “La collaborazione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e altre autorità, come le autorità portuali e le forze dell’ordine, è essenziale per contrastare il traffico di droga in Europa”. E’ quanto afferma, in una nota, Roberto Alesse, Direttore Generale delle Dogane e Monopoli.

“L’ambiziosa riforma delle dogane proposta dalla Commissione Europea l’anno scorso – aggiunge – mira a facilitare uno scambio più efficiente di informazioni tra le autorità doganali e le forze dell’ordine.

Questo miglioramento nella cooperazione e nella condivisione di informazioni – aggiunge Alesse – è cruciale per affrontare in modo più efficace il problema del traffico di droga in Europa.

Attraverso una maggiore collaborazione e una riforma delle procedure doganali a livello europeo, si mira a rafforzare la lotta contro il traffico illegale di sostanze stupefacenti.

Un’autorità doganale unica europea – conclude Alesse – è vista come un passo fondamentale per garantire che le autorità competenti possano lavorare in modo più coordinato e efficiente nel contrastare questo tipo di criminalità transfrontaliera”.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]