Draghi “Putin fermi la guerra, per il popolo russo non ha senso”

“Al presidente Putin dico ancora una volta di porre fine alle ostilità”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in occasione della firma del Patto per Torino, parlando della guerra in Ucraina. sat/gtr (fonte video: Presidenza del Consiglio)