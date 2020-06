Draghi e il suo “Whatever it takes” sulla Treccani

"Whatever it takes", la frase in inglese del 2012 di Mario Draghi che salvò l'euro, approda sulla Treccani. L'Istituto della Enciclopedia Italiana pubblica un percorso linguistico sull'espressione che ha scandito la fase culminante della carriera istituzionale di Draghi in veste di presidente della Bce.